Landtag : Expertenanhörung: Jugendmitwirkungsgesetz und Wählen mit 16

von dpa

17. Januar 2018, 12:19 Uhr

Der Sozialausschuss des Landtags hat am Mittwoch seine zweijährige Anhörungsreihe zu den Anliegen junger Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gestartet. Neben elf Abgeordneten sitzen dabei auch zehn Jugendliche aus verschiedenen Landesteilen mit am Tisch. Am ersten Tag ging es um die Teilhabe und Mitwirkung junger Menschen an politischen Prozessen. Dies sollte nach Meinung der angehörten Experten ausgebaut werden. Ein Großteil von ihnen sprach sich für die Schaffung eines Jugendmitwirkungsgesetzes nach dem Vorbild des bereits existierenden Seniorenmitwirkungsgesetzes aus. Weitere Forderungen betrafen die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre bei der Landtagswahl und die kostenfreie Beförderung Jugendlicher im Nahverkehr, um ihnen zu mehr Mobilität zu verhelfen.