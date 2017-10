Museen : Experten prüfen Verdachtsfälle: Studie zu NS-Raubgut

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 05:54 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern werden seit einem Jahr Sammlungen von zwölf Museen auf sogenanntes NS-Raubgut untersucht. «Wir wollen klären, ob einzelne Bilder, Möbel oder andere Exponate auf rechtmäßigem Weg in die Sammlungen gekommen sind», sagte Historiker Reno Stutz der Deutschen Presse-Agentur. Das Projekt des Landesmuseumsverbandes heißt «Provinienzforschung», läuft bis Sommer 2018 und soll ein «Erstcheck» sein. «Es ist aber wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen», beschreibt Stutz die Arbeit. Gefunden wurden einige Verdachtsfälle, zu denen weiter recherchiert werden müsste. Zusammen mit dem Deutschen Kulturzentrum Magdeburg sollen daraus Vorschläge erwachsen, die in einem Nachfolgeantrag dann noch genauer untersucht werden müssten.