Kommunen : Experten finden Fliegerbombe in Parchim: Entschärfung im Mai

In Parchim (Ludwigslust-Parchim) ist bei Erkundungsarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Parchim | Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung am Donnerstag erklärte, fanden Munitionsberger die 65 Kilogramm schwere Bombe auf einer Fläche, die als Altlastenverdachtsfläche abgesucht wurde. Der Fundort wurde abgesperrt. Das explosive Geschoss soll am 2. Mai entschärft werden. Wie viele Bewohner in dem Zuge ihre Häuser vorübergehend verlassen müssen, sei noch...

