Migration : Experte: Vom Familiennachzug hängt die Integration ab

vergrößern 1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

von dpa

erstellt am 03.Okt.2017 | 18:49 Uhr

Realistisch sei vielmehr ein Zeitraum von bis zu fünf Jahren. Allerdings sei es auch in diesem längeren Zeitraum wichtig, den Flüchtlingen die notwendige Sicherheit zu geben. Dazu gehöre in erster Linie die Möglichkeit des Familiennachzugs. «Wenn die Menschen über kaum etwas anderes nachdenken können als über ihre Familie, kann die Integration in die Gesellschaft nicht gelingen», betonte Hugo.