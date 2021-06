Kommunen : Experte: Corona verstärkt Umzugswillen nach Vorpommern

Die Corona-Pandemie hat bei Menschen aus Ballungsräumen wie Berlin laut einem Experten deutlich mehr Interesse an Grundstücken in Vorpommern ausgelöst.

Pasewalk | Dies erleichtere das Vorhaben, mehr Großstädter auf das Land zu locken, wo sie mit schnellem Internet arbeiten und trotzdem naturnah leben können, wie Ulrich Vetter als Geschäftsführer der Förder- und Entwicklungsgesellschaft mbH (FEG) Vorpommern-Greifswald am Donnerstag in Pasewalk erklärte. Die FEG hatte mit 15 Städten in dem Riesen-Landkreis vor...

