Leichtathletik : Ex-Zehnkampf-Vizeweltmeister Rico Freimuth macht Schluss

Der frühere Weltklasse-Zehnkämpfer Rico Freimuth vom SV Halle hat seine Karriere beendet. «Ich dachte immer, dass dieser Tag ein trauriger wird, aber ich bin eigentlich ziemlich glücklich und es wirkt wie eine Erleichterung für mich. 15 Jahre Leistungssport haben mir mental und körperlich alles abverlangt, deswegen bin ich froh, jetzt sagen zu können: Es ist Schluss», sagte der 32-Jährige am Donnerstag in einer Mitteilung des TV-Senders Eurosport, bei dem Freimuth bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio als Leichtathletik-Experte vorgesehen ist.

von dpa

01. Oktober 2020, 13:36 Uhr