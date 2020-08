Prozesse : Ex-Wirtschaftsminister im Hohe-Düne-Prozess freigesprochen

Der frühere Wirtschaftsminister Otto Ebnet (SPD) ist im Prozess um mutmaßlichen Subventionsbetrug beim Bau des Hotels «Yachthafenresidenz Hohe Düne» in Rostock-Warnemünde freigesprochen worden. Die Richter am Landgericht Schwerin kamen am Freitag damit zu dem Schluss, dass es keine belastbaren Belege dafür gibt, dass sich Ebnet der Beihilfe zum Subventionsbetrug und der Untreue zum Nachteil des Landes Mecklenburg-Vorpommern schuldig gemacht hat.

von dpa

14. August 2020, 11:19 Uhr