Schiffbau : Ex-Werfteneigner klagen auf Akteneinsicht zu P+S-Werften

Die Aufarbeitung der millionenschweren Pleite der P+S-Werften in Stralsund und Wolgast beschäftigt erneut auch die Justiz. Mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht in Schwerin wollen die früheren Werfteneigner Einblick in Unterlagen des Schweriner Wirtschaftsministeriums zur gescheiterten Sanierung erwirken. Das Ministerium verweigert bislang die Akteneinsicht. Das Verfahren begann am Freitag. Ob am gleichen Tag auch ein Urteil gesprochen wird, war angesichts einer Reihe von Anträgen unklar.

von dpa

06. Dezember 2019, 11:46 Uhr

Die zur Hegemann-Gruppe gehörenden Werften waren 2009 in Schieflage geraten. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hatte ihnen aber Sanierungsfähigkeit bescheinigt. Daraufhin gewährten Land und Bund von 2010 an Kredit-Bürgschaften in dreistelliger Millionenhöhe. Dennoch musste 2012 Insolvenz angemeldet werden.