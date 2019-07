Boxen : Ex-Weltmeister Brähmer boxt wieder um EM-Titel

Der frühere Box-Weltmeister Jürgen Brähmer kämpft wieder um einen EM-Titel. Die JB German Sports Promotion des 40-Jährigen ersteigerte die Herausforderung gegen Titelverteidiger Stefan Härtel aus Berlin. Der Kampf soll nach Brähmers Angaben in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden. «Vielleicht in Schwerin, vielleicht in Rostock - das hängt ganz davon ab, wo wir eine Halle bekommen können», sagte der Schweriner der «Schweriner Volkszeitung» (Donnerstag). Als Termin ist der Oktober geplant.

von dpa

18. Juli 2019, 16:26 Uhr

Brähmer stand letztmals am 15. Juni in seiner Heimatstadt im Ring und bezwang dabei den Hamburger Erdogan Kadrija durch K.o. in der zweiten Runde. In der Kampfbilanz des Supermittelgewichtlers stehen nunmehr 51 Siege, darunter 36 K.o., und drei Niederlagen.

Stefan Härtel hatte im Mai seinen SES-Stallgefährten Robin Krasniqi entthront. Der 31 Jahre alte Berliner bezwang in Magdeburg den ein Jahr älteren Krasniqi einstimmig nach Punkten. Für Härtel war es der 18. Sieg im 19. Profikampf.