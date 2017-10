Geschichte : Ex-Stasi-Flugzeug hat jetzt Platz im Museum

Ein früheres Stasi-Flugzeug aus Mecklenburg-Vorpommern hat jetzt dauerhaft seinen Platz im Cottbuser Flugplatzmuseum gefunden. Am Mittwoch wurde die Tupolew 134 der sowjetischen Fluggesellschaft Aeroflot dort an ihrem endgültigen Standort aufgebaut. Krane hoben die Fugzeugteile zunächst vom Tieflader eines Schwertransporters. «Sie schwebten in zwei Meter Höhe an ihren Platz», sagte Projektleiter Enrico Peiler. Es sei alles unkompliziert und ohne Schwierigkeiten abgelaufen.