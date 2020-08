Radsport : Ex-Radprofi Voigt sieht Slowenen Roglic als Tour-Favorit

Der frühere Tour-de-France-Etappensieger Jens Voigt sieht den slowenischen Radprofi Primoz Roglic bei der am Samstag kommender Woche beginnenden Tour als großen Favoriten. «Der hat sich in echt guter Form präsentiert bei der Dauphiné-Rundfahrt», sagte Voigt am Donnerstag in Rostock. «Es geht kein Weg an ihm vorbei. Wenn es schlecht läuft, wird er Zweiter oder Dritter. Aber ich glaube, er gewinnt.» Ein Grund dafür sei, dass Roglic mit dem Team Jumbo-Visma eine «unglaublich starke Mannschaft» an seiner Seite habe. «Deren zweiter oder dritter Fahrer wäre Kapitän in jedem anderen Team», sagte Voigt.

von dpa

20. August 2020, 16:47 Uhr