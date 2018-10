Schiffbau : Ex-Neptun-Werft-Chef wird Technischer Leiter bei MV Werften

von dpa

01. Oktober 2018, 15:51 Uhr

Der frühere Geschäftsführer der Rostocker Neptun Werft, Raimon Strunck, ist neuer technischer Leiter bei den MV Werften mit Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund. Wie das Unternehmen am Montag berichtete, verantwortet er ab sofort die Bereiche Projektmanagement, Projektierung und Konstruktion, Materialwirtschaft und Planung. Strunck verfüge über 24 Jahre Berufserfahrung in der Schiffbauindustrie und war auf verschiedenen Werften im In- und Ausland tätig. Bei der Neptun Werft in Warnemünde sei der 53-Jährige für den Bau von 14 Flusskreuzfahrtschiffen, eines LNG-Gas-Tankers sowie mehrerer Maschinenraum-Module für Kreuzfahrtschiffe verantwortlich gewesen.