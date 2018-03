Kriminalität : Ex-Minister Krause fehlt vor Gericht: Geldstrafe

Der frühere Bundesverkehrsminister Günther Krause ist nicht zu seinem Prozess wegen Insolvenzverschleppung und Bankrotts vor dem Amtsgericht Potsdam erschienen. Daraufhin beantragte die Staatsanwaltschaft am Dienstag gegen den 64-Jährigen einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe in Höhe von 5400 Euro (180 Tagessätze à 30 Euro), den das Gericht auch erließ. Krauses Anwalt Peter-Michael Diestel nahm den Strafbefehl sofort an. Nach Ablauf der Fristen wäre Krause damit verurteilt.

von dpa

27. März 2018, 11:44 Uhr

In der Anklage wirft die Staatsanwaltschaft Krause vor, nach der Pleite seiner Unternehmensberatung keinen Antrag auf Insolvenz gestellt zu haben, obwohl er spätestens Ende Januar 2015 zahlungsunfähig gewesen sei. Die Firma war dann auf Antrag der Gläubiger im Frühjahr 2016 in die Insolvenz gegangen. Außerdem hat Krause Arbeitnehmerbeiträge zur Krankenversicherung veruntreut.