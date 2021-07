Musik : Ex-Band Puhdys beendet Streit um Songrechte

Die Musiker der aufgelösten Rockband Puhdys haben ihren langen Streit um Songrechte beigelegt.

Berlin | Es gebe eine außergerichtliche Einigung zur Urheberschaft der Kompositionen, teilte Rechtsanwalt Paul W. Hertin am Mittwoch mit. Die früheren Band-Mitglieder wollten sich zu den Einzelheiten des Vergleichs nicht öffentlich äußern, um neuen Streit zu vermeiden, so der Anwalt. Im dem Zivilstreit war zuletzt für Mitte Oktober 2020 ein Termin am Berlin...

