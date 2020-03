Landtag : Ex-Awo-Kreischef Lohmann schweigt im Untersuchungsausschuss

Über eine halbe Stunde versuchte der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Finanzgebaren von Wohlfahrtsverbänden, Aussagen vom Ex-Chef der Awo Müwitz zu bekommen. Vergebens.

von dpa

02. März 2020, 13:22 Uhr

Der frühere Vorsitzende des Awo-Kreisverbandes Müritz, Götz-Peter Lohmann, hat im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtags zum Finanzgebaren von Wohlfahrtsverbänden geschwiegen. Er mache von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch, sagte er am Montag auf alle Fragen der Abgeordneten. Dazu habe ihm seine Anwältin geraten. Der 77-Jährige gab lediglich seine Personalien an.

Hintergrund ist eine Anklage gegen ihren Mandanten und das damit bevorstehende strafrechtliche Verfahren, wie Lohmanns Anwältin erläuterte. Das Beweisthema im Untersuchungsausschuss decke sich zeitlich und inhaltlich mit der Anklage, was aus ihrer Sicht ein umfassendes Zeugnisverweigerungsrecht rechtfertige.

Die Staatsanwaltschaft Schwerin hatte Anfang Februar Anklage gegen den früheren Geschäftsführer der Awo Müritz, Peter Olijnyk (71), wegen Untreue erhoben. Lohmann ist wegen Beihilfe angeklagt. Die beiden sollen unter Missachtung der Satzung des Awo-Kreisverbandes Verträge für Olijnyk mit unangemessen hohen Vergütungen, Tantiemen und Investitionen für seine Altersversorgung geschlossen haben.

Der Ausschussvorsitzende Jochen Schulte sah das Zeugnisverweigerungsrecht Lohmanns als nicht so umfassend an wie dessen Anwältin. Schulte und andere Ausschussmitglieder stellten verschiedene Fragen, auf die sie allesamt keine Antwort erhielten - darunter auch die, ob Lohmann Kreisvorsitzender der Awo war. Schulte kündigte an, rechtlich prüfen zu lassen, ob sich Lohmann wirklich bei allen gestellten Fragen auf das Zeugnisverweigerungsrecht berufen konnte. Sollte dem nicht so sein, könne das zuständige Amtsgericht eingeschaltet werden, erklärte ein Sprecher Schultes. Bei ungerechtfertigter Aussageverweigerung könne ein Zwangsgeld verhängt werden und sogar Beugehaft. Nach 40 Minuten beendete Schulte die Zeugenbefragung Lohmanns.