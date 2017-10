Prozesse : Ex-AWO-Chef Olijnyk nimmt Urteil nicht hin: Berufung

Der frühere Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Müritz, Peter Olijnyk, akzeptiert das Urteil zur Rückzahlung von 390 000 Euro an seinen ehemaligen Arbeitgeber nicht. Sein Anwalt Peter-Michael Diestel hat deshalb Berufung gegen die Entscheidung des Landgerichts Neubrandenburg eingelegt. Er begründete dies am Freitag damit, dass das Gericht nur hinsichtlich formaler Fragen zur Beschlussfassung der Gremien des AWO-Kreisverbands Müritz rechtliche Bedenken habe. Diese Vorgehensweise sei aber in allen anderen AWO-Kreisverbänden gleich gehandhabt und nie beanstandet worden, erklärte Diestel.