Kriminalität : Europareise endet für Aserbaidschaner mit Abschiebung

von dpa

erstellt am 29.Dez.2017 | 16:16 Uhr

Eine Vergnügungstour von drei Männern aus Aserbaidschan ist für einen 26-Jährigen in Handschellen zu Ende gegangen. Die Männer wurden am Donnerstag am Grenzübergang Mukran auf Rügen bei der Ausreise nach Schweden kontrolliert, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Dabei fiel auf, dass der jüngste der drei Männer keine gültigen Papiere für den Grenzübertritt besaß. Er war mit seinen 32 und 34 Jahre alten Freunden vor wenigen Tagen aus Schweden nach Deutschland eingereist und hatte mit ihnen eine Europareise über die Niederlande, Belgien und Frankreich unternommen. Er habe bereits seit 2016 unerlaubt in Schweden gelebt und gearbeitet, hieß es. Der Mann wird nun in seine Heimat Aserbaidschan abgeschoben.