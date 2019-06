Buntes : Europameisterschaft der kletternden Baumpfleger auf Rügen

Der Schlosspark in Putbus auf Rügen wird in diesem Monat Schauplatz eines ungewöhnlichen Wettkampfs: Am 22. und 23. Juni kämpfen dort Baumpfleger aus mehr als 20 Nationen um den Titel «Europameister im Baumklettern». In fünf Disziplinen müssen die Teilnehmer gegeneinander antreten, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Unter anderem werde gewertet, wer am schnellsten von Ast zu Ast bis in die Spitze des Baums klettere.

von dpa

11. Juni 2019, 15:37 Uhr

Die Meisterschaft findet zum 23. Mal statt und wird von dem weltweit größten Baumpflegeverband ausgerichtet, der «International Society for Arboriculture». Den Angaben zufolge werden neben den Wettkämpfen auch Führungen zum Thema Baum und sachgemäße Baumpflege sowie Workshops für Kinder und Jugendliche angeboten.