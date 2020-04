EU : EU-Hilfen für Fischerei in der Corona-Krise

von dpa

20. April 2020, 12:34 Uhr

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat Hilfen der EU für Fischer in der Corona-Krise begrüßt. Nun könnten beispielsweise Fischerei- und Aquakulturbetriebe unterstützt werden, die wegen der Pandemie vorübergehend schließen müssen, teilte das Ministerium der CDU-Politikerin am Montag in Berlin mit. «Die Küstenfischerei hat bei uns eine lange Tradition, ist in den Regionen fest verankert», sagte Klöckner. «Viele Familien leben von diesem Handwerk.» Dass sie nun Fördermittel als Überbrückungshilfe in Anspruch nehmen könnten, sei «gut und wichtig.» Die EU-Staaten hatten sich vergangene Woche auf die Corona-Hilfen geeinigt.