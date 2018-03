Kommunen : EU fördert kostenfreies WLAN: Kommunen sollen sich bewerben

von dpa

21. März 2018, 16:53 Uhr

Das Innenministerium in Schwerin hat Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern ermuntert, Fördermöglichkeiten der EU für die Installation kostenloser Internet-Hotspots zu nutzen. Eine rasche Bewerbung steigere dabei die Chancen auf einen Zuschlag. Dafür müssten sich interessierte Kommunen auf der Internetplattform www.WiFi4EU.eu anmelden, teilte das für EU-Angelegenheiten zuständige Ministerium am Mittwoch in Schwerin mit. Mitte Mai erfolge dann die erste offizielle Ausschreibung. Die Verteilung erfolge regional ausgewogen, hieß es. Pro Staat gebe es mindestens 15 Gutscheine. Die EU-Kommission hatte 2017 die neue Initiative gestartet und mit einem Budget von 120 Millionen Euro ausgestattet.