Umwelt : EU-Agrarpolitik muss sich mehr an Umweltschutz orientieren

Die europäische Agrarpolitik muss nach Ansicht von Mecklenburg-Vorpommerns Agrarminister Till Backhaus (SPD) stärker auf den Natur- und Umweltschutz ausgerichtet werden. In einem Gespräch mit dem Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth, in Wieck auf dem Darß sagte er am Donnerstag, extreme Witterungsereignisse wie die Trockenheit in diesem Jahr oder die Überflutungen von 2017 würden immer häufiger. Der Ausgleich der Schäden überfordere Landwirte und Gesellschaft. «Deshalb muss der bisherigen Marktorientierung in der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik eine klare Umweltorientierung entgegengesetzt werden», forderte Backhaus. Flasbarth sagte, finanzielle Mittel stünden in der EU-Agrarförderung bereit. Diese müsse aber entsprechend umorganisiert werden.

von dpa

16. August 2018, 11:34 Uhr

Am Nachmittag wollten beide Politiker das Küstenschutzsystem Ostzingst und das Renaturierungsgebiet Sundische Wiese besuchen.