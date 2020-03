Verkehr : Estland startet Güter-Frachtlinie von Rügen ins Baltikum

Die estnische Fährreederei Tallink hat eine neue Güterfrachtlinie nach Deutschland und Westeuropa gestartet. Ein Sprecher des Fährhafens in Sassnitz/Mukran sagte am Freitag, das Tallink-Schiff «Star» werde einmal täglich im Wechsel Lastwagen zwischen Mukran auf der Insel Rügen und dem Hafen Paldiski bei Tallinn transportieren. Eine Fahrt dauert rund 20 Stunden. Die Route sei als «Bypass» für die schwierige Landverbindung von Westeuropa über Polen und Litauen in die anderen baltischen Staaten geplant, um den Warenaustausch zu befördern.

von dpa

20. März 2020, 09:01 Uhr

Wenn Lastwagen die Fähren nutzen, kommen sie den Angaben zufolge deutlich schneller vorwärts. Die Fahrer könnten auch ihre Lenk- und Ruhezeiten besser einhalten. Über Land gebe es durch Staus große Probleme. Auf der Fracht-Fähre haben rund 100 Lastwagen Platz. Die erste Abfahrt aus Estland war am Donnerstag, die erste Abfahrt aus Deutschland war für Freitagabend geplant. Der Fährhafen Sassnitz/Mukran auf der Insel Rügen war in den 1980er Jahren gebaut worden und gilt als größter deutscher Eisenbahnfährhafen an der Ostsee.