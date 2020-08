Kirche : Erzbistum: Vier Ansprechpartner für Opfer sexueller Gewalt

Das Erzbistum Hamburg hat die Zahl der Ansprechpartner für Betroffene sexualisierter Gewalt in kirchlichen Einrichtungen auf vier verdoppelt. «Für Betroffene ist es sehr wichtig, unabhängige Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu haben, an die sie sich vertraulich wenden können», sagte Erzbischof Stefan Heße am Donnerstag bei einem Treffen mit den Ansprechpartnern. Sie seien aber auch für das Erzbistum selbst wichtig, «denn wir wollen in der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt eine verantwortungsvolle Institution sein».

von dpa

13. August 2020, 17:29 Uhr