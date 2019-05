Kirche : Erzbistum: Studie zur Zukunft der katholischen Kirche

Weniger Mitglieder, weniger Priester und sinkende Steuereinnahmen - die katholische Kirche steht auch in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg vor großen Herausforderungen. Wie sich die Mitgliederzahlen und das Kirchensteueraufkommen langfristig entwickeln, hat die Universität Freiburg untersucht. Der Studie zufolge geht die Zahl der evangelischen und katholischen Kirchenmitglieder in Deutschland bis 2060 um 49 Prozent auf 22,7 Millionen zurück. Zugleich sinkt die Kaufkraft des Kirchensteueraufkommens um 51 Prozent. Die Prognosen für das Erzbistum Hamburg will Generalvikar Ansgar Thim heute vorstellen.

von dpa

03. Mai 2019, 01:47 Uhr

Das Erzbistum stellt sich bereits seit einigen Jahren auf die Veränderungen ein: Pfarreien werden zu sogenannten Pastoralen Räumen zusammengelegt, die zum Teil so groß wie Landkreise sind. Von den 21 katholischen Schulen in Hamburg sollen mindestens 6 geschlossen werden. Eine Kommission geht der Frage nach, von welchen Immobilien sich die Kirche trennen kann. Im vergangenen September fusionierten die drei Caritas-Verbände von Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg.

Das Erzbistum zählt gut 402 000 Mitglieder. Ende 2017 ergab sich erstmals nach sieben Jahren ein leichter Rückgang. Die Schulden des Erzbistums belaufen sich auf knapp 80 Millionen Euro.