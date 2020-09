Kirche : Erzbistum Hamburg: 11% weniger Kirchensteuern wegen Corona

Die Corona-Krise hat das Erzbistum Hamburg in weitere finanzielle Bedrängnis gebracht. Im ersten Halbjahr 2020 seien 6,6 Millionen Euro (11 Prozent) weniger an Kirchensteuern eingenommen worden als geplant, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Für das gesamte Jahr erwartet Verwaltungsdirektor Alexander Becker einen Rückgang um 15 Millionen. Auch in den kommenden Jahren werde das frühere Niveau nicht mehr erreicht. Sparen will die katholische Kirche nun bei Neueinstellungen und Sachkosten. Investitionen soll aufgeschoben werden.

von dpa

01. September 2020, 13:39 Uhr