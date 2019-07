Tourismus : Erzbischof spendet Urlaubern Segen in Graal-Müritz

Graal-Müritz (dpa/mv) - Erzbischof Stefan Heße hat am Dienstagnachmittag im Ostseeheilbad Graal-Müritz Urlaubern und Kurgästen den Segen gespendet. Vor rund 100 Besuchern der Andacht bei der sogenannten Musikmuschel sagte Heße nach Angaben seines Sprechers: «So wie der Mensch von der Sonne gewärmt wird, wird er durchflutet von der Liebe Gottes. Gott sei Begleiter der Menschen im Urlaub, genauso wie während der Arbeit.»

von dpa

09. Juli 2019, 18:10 Uhr

Heße wollte mit der Aktion den Touristen zu einem guten Urlaubsstart verhelfen und auf die Angebote der Tourismusseelsorge aufmerksam machen. So gebe es in Graal-Müritz regelmäßig ökumenische «Strandkorbgespräche». Dies bedeutet, dass jeden Donnerstagvormittag ein Strandkorb mit einem Seelsorger besetzt ist. «Sie laden ganz zwanglos ein zu Gesprächen über Gott und die Welt», sagte der Sprecher. Es war das erste Mal, dass der Erzbischof in Mecklenburg-Vorpommern Urlaubern den Segen erteilt hat.