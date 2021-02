Kirche : Erzbischof Koch: Missbrauchsopfer zu lange vernachlässigt

Nach einem Gutachten zu umfassendem sexuellem Missbrauch von Minderjährigen im Erzbistum Berlin hat Erzbischof Heiner Koch Versäumnisse der Kirche eingeräumt.

Berlin | „Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es im Umgang mit Missbrauchsfällen in der Vergangenheit zahlreiche Versäumnisse gegeben hat und wir die Opfer und ihr Leid viel zu lange vernachlässigt haben“, sagte Koch dem Internetportal Katholisch.de in einem am...

