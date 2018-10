Arbeitsmarkt : Erwerbslosenparlament: Wertschätzung für Langzeitarbeitslose

von dpa

30. Oktober 2018, 16:52 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Das Erwerbslosenparlament Mecklenburg-Vorpommern fordert mehr Wertschätzung für Langzeitarbeitslose. Aktuell seien im Nordosten mehr als 142 000 Menschen von Hartz IV betroffen, teilte der Erwerbslosenbeirat als Veranstalter am Dienstag in Schwerin mit. Langzeiterwerbslose und Bezieher anderer Transferleistungen seien quasi Fremde im eigenen Land. «Wie den meisten Zuwanderern bleibt Hartz-IV-Betroffenen eine wirkliche politische Repräsentation in aller Regel verwehrt.» Im Entwurf einer Erklärung des Erwerbslosenparlaments, das am Freitag in Schwerin zusammentritt, wird unter anderem die Abschaffung des Sanktionssystems bei Hartz IV gefordert. Es gebe gravierende Fehlentwicklungen, hieß es.