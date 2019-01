Kriminalität : Ertappter Dieb schlägt Supermarkt-Mitarbeiterin

von dpa

06. Januar 2019, 11:21 Uhr

Wittenburg (dpa/mv)- Ein 25-Jähriger ist am Samstagabend in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von einer Supermarkt-Mitarbeiterin auf frischer Tat beim Diebstahl ertappt worden - und schlug der Frau daraufhin ins Gesicht. Der Mann hatte den Rewe-Markt ohne zu bezahlen mit alkoholischen Getränken verlassen und war auf dem Parkplatz von der 58-Jährigen angesprochen und festgehalten worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Mitarbeiterin sei nach dem Schlag mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Polizistin, die zur Zeit des Vorfalls zufällig im Supermarkt war, konnte den Dieb nach Angaben der Beamten festhalten und später festnehmen.