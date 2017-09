Glücksspiele : Erstmals zwei Lotto-Millionäre gleichzeitig

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Sep.2017 | 12:06 Uhr

Fortuna hat es an diesem Samstag besonders gut mit den Lotto-Spielern in Mecklenburg-Vorpommern gemeint: Erstmals in der Geschichte von Lotto Mecklenburg-Vorpommern gab es gleich zwei Millionengewinner, wie die Lotto-Gesellschaft am Montag in Rostock berichtete. Die beiden Glückspilze aus den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg können sich in Kürze über eine Überweisung von jeweils 1 034 306,70 Euro freuen. Beide Spieler nahmen gleichzeitig an den Samstags- und Mittwochsziehungen teil. Während der Nordwestmecklenburger mit sechs Tipps seinen Volltreffer landete, spielte der Gewinner aus Vorpommern-Rügen lediglich zwei Tipps.