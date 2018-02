Arbeitsmarkt : Erstmals unter 80 000 Arbeitslose in einem Februar in MV

von dpa

28. Februar 2018, 10:12 Uhr

Die Zahl der Erwerbslosen in Mecklenburg-Vorpommern ist im Februar gesunken. Zum Monatsende zählte die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit 76 700 Betroffene im Land und damit 9,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zum Januar sank die Zahl der Arbeitslosen um 0,1 Prozent, wie die Regionaldirektion am Mittwoch in Kiel mitteilte. Erstmals seit der Wiedervereinigung liege damit die Zahl in einem Februar unter 80 000. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 9,3 Prozent nach 10,3 Prozent vor einem Jahr. Im Vergleich zum Januar veränderte sich die Quote nicht.