In Neustrelitz ist am Sonntag eine umfassende Werkschau des Malers Wolfram Schubert eröffnet worden. Es ist seit 30 Jahren die erste große Ausstellung des 93-jährigen Künstlers, der in der DDR lange Vorsitzender des Bezirksverbandes Bildender Künstler in Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern) war.

von dpa

20. September 2020, 20:43 Uhr