Krankheiten : Erstmals deutlicher weniger Grippefälle in dieser Saison

Erstmals in dieser Grippesaison ist die Zahl der Neuerkrankungen deutlich gesunken. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch berichtete, wurden in der vergangenen Woche 326 Influenza-Infektionen gemeldet, in der Woche zuvor waren es noch 452 Erkrankungen. Seit Beginn der Saison wurden sechs Todesfälle registriert, alle Personen gehörten einer Risikogruppe an, hieß es. In der Vorsaison gab es 24 Todesfälle.

von dpa

03. April 2019, 14:43 Uhr

Insgesamt wurden dem Lagus bisher 5370 Infektionen bekannt. Damit liegen die Meldezahlen zu diesem Zeitpunkt deutlich unter den Zahlen der Vorsaison 2017/18 mit 10 878 und über den Zahlen der Saison 2016/17 mit 3697 zum gleichen Zeitpunkt.