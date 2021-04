Gesundheit : Erstimpfung von Lehrern in Ludwigslust-Parchim beendet

Die Corona-Erstimpfungen für Lehrer und Erzieher sind im Landkreis Ludwigslust-Parchim abgeschlossen worden.

Parchim | Alle hätten ein Angebot bekommen, teilte ein Landkreis-Sprecher am Montag mit. Gut 3000 Personen aus diesen Bereichen erhielten demnach die Erstimpfung gegen das Coronavirus, darunter 871 Lehrer von Gymnasien und Regionalen Schulen am vergangenen Wochenende. Insgesamt seien in dem Landkreis mit rund 200 000 Einwohnern bisher mehr als 53 000 Corona-Imp...

