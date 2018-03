Tourismus : Erstes «Upcycling»-Hotel bei Rostock vor Eröffnung

In Karls Erlebnis-Dorf in Rövershagen bei Rostock soll am Freitag das nach Inhaberangaben erste Upcyling-Hotel Deutschlands eröffnet werden. Die Einrichtung im «Alles Paletti» soll ausschließlich aus wiederverwerteten und aufbereiteten Materialien (englisch: upcycling) bestehen, teilte der Inhaber Robert Dahl am Dienstag mit.

von dpa

20. März 2018, 13:04 Uhr

Entgegen dem klassischen Recycling, bei dem durch Schreddern wieder neue Rohstoffe gewonnen werden, geht es beim sogenannten Upcycling um das Aufwerten und die bewusste Zweckentfremdung gebrauchter Dinge. Etwas bereits Genutztes werde nicht einfach weggeworfen, sondern zu neuen Produkten verarbeitet oder umfunktioniert. Im Hotel seien so aus Europaletten Betten geworden, aus Kabeltrommeln Couchtische oder aus Schlitten Badregale. Ganz neu ist die Idee indes nicht: Auch das Rostocker Hotel «Dock-Inn» arbeite mit Upcycling-Elementen, erklärte eine Sprecherin des Tourismusverbandes.