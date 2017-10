Gesundheit : Erstes Magazin zum Gesundheitstourismus in MV erschienen

von dpa

erstellt am 01.Okt.2017 | 11:19 Uhr

Die kostenfreie 56-seitige Publikation ist in einer Auflage von 60 000 dem Oktober-Heft von «Focus Gesundheit» beigelegt und kann auch auf dem gesundheitstouristischen Portal des Landes unter www.gesundes-mv.de bestellt werden. Laut Waldmüller sollen damit die Menschen motiviert werden, im Urlaub und in der Freizeit für die persönliche Gesundheit vorzusorgen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 62 staatlich anerkannte Kur- und Erholungsorte.

