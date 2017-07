Musik : Erstes Klassik-Promenadenkonzert an Warener Stadthafen

Musikalische Premiere an einem der Besuchermagneten der Mecklenburgischen Seenplatte: Der neu ausgebaute Stadthafen in Waren an der Müritz ist an diesem Dienstag Schauplatz der «MüritzProms» 2017. Das Klassik-Sommerkonzert der Neubrandenburger Philharmonie, des Opernchores und etlicher Solisten lehne sich an die legendären Promenadenkonzerte in London an, teilten die Veranstalter am Montag mit. Der für sein Mittelmeer-Flair bekannte Warener Hafen war zuletzt für rund zehn Millionen Euro erneuert und erweitert worden. Er gehört zu den größten Liegeplätzen und beliebtesten Bummelmeilen am «Kleinen Meer», wie die Müritz auch genannt wird.