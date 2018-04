Kommunen : Erster «Straßengipfel» gegen Straßenausbaubeiträge

von dpa

06. April 2018, 09:32 Uhr

Güstrow (dpa/mv) - Im Streit um die sogenannten Straßenausbaubeiträge wollen die Freien Wähler in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Volksinitiative die Landesregierung zum Einlenken bewegen. «Schon beim ersten Aufruf hatten wir einen unglaublich starken Rückhalt gefunden», sagte Gustav Graf von Westarp von den Freien Wählern vor dem landesweit ersten Straßengipfel am Freitagabend in Güstrow. Ziel der Veranstaltung sei es, die einzelnen Akteure und örtlichen Initiativen oder Vereine so miteinander zu verknüpfen und dem Widerstand eine Struktur zu geben, dass beim Thema Straßenausbaubeiträge eine Gesetzesänderung erreicht werden kann. Es sei das Ziel, mehr als 15 000 Unterschriften zu sammeln. Die Straßenausbaubeiträge sorgen seit Jahren für Ärger bei Anliegern, denn sie werden dadurch mit teilweise bis zu fünfstelligen Beträgen zur Kasse gebeten.