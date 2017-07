Regierung : Erster offizieller Termin: Schwesig würdigt Ehrenamt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Mit dem Besuch des Vereins, des Wusterhusener Stahlbauers HAB und einem Bürgerforum in Torgelow hatte Schwesig ihre ersten offiziellen Termine nach der Amtsübernahme in den östlichen Landesteil gelegt. «Mir ist wichtig, dass die Menschen in Vorpommern nicht den Eindruck haben, dass sie in Schwerin oder Berlin vergessen werden», sagte Schwesig. Am Donnerstag wird sie Einrichtungen im mecklenburgischen Landesteil besuchen.

erstellt am 05.Jul.2017 | 15:44 Uhr