Telekommunikation : Erster MV-Digitalkongress an sechs Standorten

Die Landesregierung will den Prozess der Digitalisierung noch mehr in die Fläche tragen und veranstaltet den ersten Digitalkongress Mecklenburg-Vorpommerns Anfang November in gleich sechs Städten des Landes. Wie Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte, beginnt der Kongress mit dem vieldeutigen Titel «NØRD» am 6. November in der Alten Mensa der Universität Greifswald mit einem Start-up-Day. Dazu seien Firmengründer aus dem ganzen Ostseeraum eingeladen.

von dpa

08. Oktober 2019, 17:57 Uhr

Am Tag darauf gebe es Veranstaltungen in Schwerin, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald und Neubrandenburg, in denen es unter anderem um den Einfluss der Digitalisierung auf Forschung und Lehre, die Wirtschaft und die Verwaltung gehe.

«Das Land ist mittendrin in der digitalen Transformation», sagte Pegel. Um die Risiken besser beherrschen und die Chancen besser nutzen zu können, gelte es die Netzwerke enger zu knüpfen und voneinander zu lernen. Es gehe darum zu informieren und zu aktivieren. «Netzwerke leben immer vom Austausch und unser Digitalkongress bietet dafür die perfekte Plattform», sagte Pegel.

Die SPD/CDU-Landesregierung hatte im Mai 2018 in ihrer 20-seitigen Digitalen Agenda die wichtigsten Projekte fixiert und für die Umsetzung 50 Millionen Euro bereitgestellt. Dazu gehören der Ausbau der Datennetze, die Unterstützung der Wirtschaft beim digitalen Wandel und der Aufbau einer einheitlichen Bürgerplattform, mit der Behördengänge vom heimischen Computer aus möglich sind. Ende Juni war die Online-Plattform www.mv-serviceportal.de gestartet worden, die allerdings erst einen Bruchteil der angestrebten 600 Verwaltungsdienstleistungen von Bund, Land und Kommunen umfasst.