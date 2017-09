Gesundheit : Erster Kur- und Heilwald Europas wächst auf Usedom

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Der erster Kur- und Heilwald Europas wächst auf der Insel Usedom. Umweltminister Till Backhaus (SPD) setzte am Mittwoch die Verordnung zur Anerkennung eines etwa 50 Hektar großen Waldgebietes in Heringsdorf als Kur- und Heilwald in Kraft. Der Wald sei nicht nur Wirtschaftsraum, sondern Therapeut, Apotheke und Fitnessstudio, sagte Backhaus am Mittwoch. In dem Waldstück sind Bewegungsstationen, Ruheplätze und Wege entstanden, um Atemwegs- sowie Herz- und Kreislauferkrankungen sowie psychosomatische Beschwerden zu lindern. In dem Gebiet gilt auch ein Nutzungsverbot für Handys. Das Land förderte das Vorhaben mit 1,4 Millionen Euro. Weitere Gebiete sollen in den kommenden Jahren in MV ausgewiesen werden. Die Idee von Heilwäldern wurde in Japan geboren.

von dpa

erstellt am 13.Sep.2017 | 14:41 Uhr