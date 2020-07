Luftverkehr : Erster internationaler Ferienflieger von Laage aus gestartet

Vom Flughafen Rostock-Laage ist am Dienstag nach der monatelangen coronabedingten Auszeit der erste internationale Ferienflieger in Richtung der griechischen Insel Kreta gestartet. Die Boeing 737-800 von Corendon Airlines hob mit 96 Passagieren an Bord ab, wie der Flughafen mitteilte. Bis Ende Oktober seien Flüge jeweils am Dienstag geplant, Reisende aus Mecklenburg-Vorpommern würden regelmäßig nach Griechenland gebracht. «Corendon Airlines hat sich im vergangenen Jahr zu einer festen Größe an unserem Flughafen entwickelt», sagte Flughafen-Geschäftsführerin Dörthe Hausmann. Der Luftverkehr war am 16. März wegen der Ausbreitung der Pandemie eingestellt worden.

von dpa

07. Juli 2020, 15:15 Uhr