Denkmäler : Erster Ausschuss beriet Vorschlag zu Karl-Marx-Statue

Der Vorschlag, die Bronzestatue von Karl Marx (1818-1883) in Neubrandenburg bald waagerecht schwebend zu zeigen, hat den ersten Ausschuss passiert. Vertreter aller Parteien äußerten sich am Dienstagabend im Kulturausschuss sachlich und konstruktiv, es wurde aber nicht über den Vorschlag der Verwaltung abgestimmt, wie eine Sprecherin der Stadt am Mittwoch in Neubrandenburg sagte. Es sei keine Mehrheit unter Befürwortern und Gegnern der Variante «Marx horizontal» in 90 Zentimetern Höhe auszumachen gewesen. Nun befassen sich am 8. März der Hauptausschuss und am 22. März die Stadtvertretung mit dem Vorschlag.

von dpa

28. Februar 2018, 09:33 Uhr

Das 2,20 Meter hohe und mehr als eine Tonne schwere Denkmal des Philosophen stand von 1969 bis 2001 im Zentrum und wird seither in einem Depot aufbewahrt. Der Umgang mit der Statue hatte mehrfach für Schlagzeilen gesorgt, weil die Linke das Denkmal wieder im Zentrum sehen wollte, die Mehrheit der Stadtvertreter das aber ablehnte. Die Variante, das Denkmal waagerecht zu zeigen, hatte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) kürzlich vorgestellt.

Man wolle auf diese Weise nicht die Bedeutung des Philosophen würdigen, sondern sich mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen. Am 5. Mai 2018 wäre der 200. Geburtstag von Marx. Die Stadt sei verpflichtet, das Denkmal wieder öffentlich zu zeigen, sagte die Sprecherin. Über die Form solle diskutiert werden.