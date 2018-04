Regierung : Erste Zusammenkunft des Vorpommern-Rats

Der sogenannte Vorpommern-Rat kommt heute in Anklam zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Das zehnköpfige Gremium mit Vertretern aus Kommunen, Verbänden und Wissenschaftseinrichtungen der Region soll unter anderem bei der Verteilung größerer Summen aus dem Vorpommern-Fonds Mitsprache bekommen. In dem Fonds liegen für 2018 rund 4,5 Millionen Euro. An der Auswahl der Förderprojekte war zuletzt Kritik laut geworden. Auch deshalb hatte sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) zur Berufung des Rates entschieden, der künftig Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) zur Seite steht.

von dpa

11. April 2018, 14:53 Uhr

Der sogenannte Vorpommern-Rat ist am Mittwoch in Anklam zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Im Beisein von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erhielten die Mitglieder des zehnköpfigen Gremiums ihre Ernennungsurkunden. Ihm gehören vorwiegend Vertretern aus Kommunen, Kreisen, Verbänden und Wissenschaftseinrichtungen der Region an. Dieser Vorpommern-Rat soll unter anderem bei der Verteilung von Mitteln aus dem Vorpommern-Fonds mitreden. In dem Fonds liegen für 2018 rund 4,5 Millionen Euro. Die Einrichtung des Fonds, die Einsetzung von Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) und die Berufung des Vorpommern-Rats gelten als Reaktionen auf die Unzufriedenheit im Landesosten, die sich zur Landtagswahl 2016 auch in den Erfolgen der AfD dort gezeigt hatte.