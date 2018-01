Metallindustrie : Erste Warnstreiks in der norddeutschen Metallindustrie

Die IG Metall Küste verschärft die Gangart im Tarifkonflikt der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie und hat für heute den ersten Warnstreik angekündigt. Den Auftakt machen die Arbeitnehmer des Unternehmens Leoni Special Cables im niedersächsischen Friesoythe. Am Dienstag folgen die Eisengießerei Dinklage und die Firma Broetje in Rastede, beide ebenfalls in Niedersachsen. Am Mittwoch sollen dann die Warnstreiks auf die Bundesländer Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern ausgedehnt werden.