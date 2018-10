Prozesse : Erste Urteile in Drogen-Prozess mit 15 Angeklagten

von dpa

29. Oktober 2018, 03:38 Uhr

Im Prozess um illegale Cannabis-Plantagen in Westmecklenburg werden am Landgericht Schwerin heute die Urteile für 10 der 15 Angeklagten erwartet. Die beiden 44 Jahre alten Hauptangeklagten hatten zugegeben, mit unterschiedlichen Komplizen sieben Cannabis-Plantagen finanziert und betrieben sowie die Ernte verkauft zu haben. Für den Fall eines Geständnisses hatte das Gericht Höchststrafen zwischen zehn Monaten Haft auf Bewährung und zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis in Aussicht gestellt. Fünf Angeklagte nahmen das Angebot nicht an. Gegen sie wird der Prozess in der kommenden Woche fortgesetzt.