Energie : Erste Rohre für Erdgas-Pipeline Eugal im Nordosten verlegt

In Groß Polzin bei Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind am Dienstag die ersten Rohre für die Erdgaspipeline Eugal im Nordosten verlegt worden. Die Leitung soll nach ihrer Fertigstellung russisches Erdgas aus der Ostseepipeline Nord Stream 2 ins europäische Gasnetz speisen, sagte ein Sprecher des Energieunternehmens Gascade. Vor der Verlegung der Rohre in Groß Polzin sei der Mutterboden abgetragen worden, der anschließend wieder aufgeschüttet werde.

von dpa

04. Dezember 2018, 14:27 Uhr

Mit der rund 480 Kilometer langen Leitung von Lubmin, wo Nord Stream 2 endet, sollen jährlich 55 Milliarden Kubikmeter Gas durch Brandenburg und Sachsen an die tschechische Grenze transportiert werden. An mehreren Knotenpunkten auf diesem Weg wird Eugal mit bestehenden Pipelines verbunden. Die Baukosten für das Projekt, das voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen sein soll, beziffert Gascade auf knapp drei Milliarden Euro, sagte der Sprecher.