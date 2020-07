Gesellschaft : Erste Pro-Polizei-Demonstration in Greifswald

Etwa 70 Menschen haben am Donnerstag auf einer Demonstration in Greifswald der Polizei für ihren Einsatz für die öffentliche Sicherheit gedankt. Zu den Teilnehmern gehörten unter anderem die Kreistagspräsidentin von Vorpommern-Greifswald Sandra Nachtweih (CDU) und der Gründer des konservativen Kreises der CDU-MV, Amtsgerichtsdirektor Sascha Ott. «Ich bin empört, dass Polizisten in Deutschland als Mörder dargestellt werden», sagte Nachtweih, die auch Bürgermeisterin in Pasewalk ist.

09. Juli 2020, 19:16 Uhr