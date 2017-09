Gesellschaft : Erste norddeutsche Fachtagung von Freiwilligendiensten

Die Freiwilligendienste im In- und Ausland sind beliebt - aber nicht überlaufen. Träger wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) signalisieren freie Plätze. «Das liegt am demografischen Wandel», sagte der Geschäftsführer der Soziale Freiwilligendienste MV gGmbH des DRK Mecklenburg-Vorpommern, Stefan Beutel. Von den landesweit rund 300 Stellen des DRK für das Freiwillige Soziale Jahr in Krankenhäusern, Altenheimen oder Kitas seien aktuell noch 20 bis 30 zu besetzen. Obwohl die Freiwilligen nur Hilfsdienste verrichten, würde die Qualität der Einrichtungen ohne sie leiden, sagte Beutel.