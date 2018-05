Agrar : Erste Küsten-Erdbeeren sind reif: Erntestart in Rövershagen

An der Küste sind die ersten Erdbeeren rot - sie sind in Karls Erdbeerhof in Rövershagen bei Rostock unter Folientunneln gereift. Agrarminister Till Backhaus (SPD) will es sich nicht nehmen lassen, am heutigen Donnerstag die ersten süßen Früchte selbst zu pflücken. Dabei steht ihm auch die amtierende Erdbeerprinzessin zur Seite. Nach Angaben des Erdbeerhofs werden bis September auf mehr als 300 Hektar Anbaufläche rund um Rostock bis zu 7000 Tonnen Erdbeeren geerntet.

03. Mai 2018, 03:19 Uhr

Der Verkauf auf dem Erdbeerhof beginnt nach den Worten einer Sprecherin am Wochenende. In der kommenden Woche werden dann auch die ersten Verkaufsstände in Rostock beliefert. Wie schnell es dann weitergehe, hänge von der Sonne ab. Karls hat in der Erdbeersaison Verkaufsstände in ganz Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen und Schleswig-Holstein stehen. Das Unternehmen ist der größte Anbauer von Erdbeeren im Nordosten.